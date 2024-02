Pacheco cobra retratação de Lula por fala sobre Israel e leva invertida de Omar Aziz (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante a sessão do Senado nesta terça-feira (20), o presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), solicitou uma retratação do presidente Lula (PT) por suas declarações comparando o genocídio promovido por Israel contra a população de Gaza ao Holocausto, informa a Folha de S. Paulo.

"Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações, motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada", afirmou Pacheco durante seu pronunciamento no plenário. >>> LEIA TAMBÉM: Petro apoia Lula e também condena o genocídio promovido por Israel em Gaza

continua após o anúncio

Por sua vez, o senador Omar Aziz (PSD-AM), filho de um palestino, interpelou Pacheco, defendendo Lula e questionando sobre a situação em Gaza, onde 30 mil civis foram massacrados pelas Forças de Defesa Israelenses, incluindo crianças e mulheres.

"Vossa excelência poderia me tipificar o que está acontecendo lá, com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas do Hamas foram mortos ou presos pelo Estado de Israel?", questionou Aziz, que também fez referência ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com a deputada Beatrix von Storch, líder da ultradireita alemã, em 2021, e destacou a diferença entre as posturas dos dois líderes políticos.

continua após o anúncio

"Não tem que se comparar, realmente, com o Holocausto, é impossível. O presidente Lula nunca abraçou deputada nazista neta de ministro. E a direita quietinha", disse Aziz. Assista ao discurso do senador no vídeo abaixo:

Rodrigo Pacheco tentou constranger o presidente Lula exigindo uma retratação e tomou essa invertida sensacional do Omar Aziz! pic.twitter.com/IwRJxRSxA5 continua após o anúncio February 20, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: