Petro apoia Lula e também condena o genocídio promovido por Israel em Gaza

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se solidarizou com o presidente Lula, alvo de ataques de Israel por conta de suas críticas à guerra genocida lançada pelo regime sionista contra a Palestina em 7 de outubro do ano passado.

Por conta das críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense de extrema direita em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata. Em resposta, o embaixador de Israel no Brasil foi convocado pelo Itamaraty para dar explicações.

Petro concorda com Lula, ao declarar que há um genocídio em curso na Faixa de Gaza, com Israel matando principalmente mulheres e crianças inocentes. Ele também pediu a união da América Latina para acabar "imediatamente" com a violência entre israelenses e palestinos.

Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles.

Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará.



Toda la região deve unirse para que…

Expresso minha total solidariedade ao Presidente Lula do Brasil. Em Gaza há um genocídio e milhares de crianças, mulheres e idosos civis são covardemente assassinados. Lula só falou a verdade e defende-se a verdade ou a barbárie nos aniquilará.

Toda a região deve unir-se para acabar imediatamente com a violência na Palestina. A decisão da Corte Internacional de Justiça sobre Israel deve gerar aplicação e consequências nas relações diplomáticas de todos os países do mundo.

