Paciente com Down fotografado em abraço com enfermeiro morre no Amazonas por falta de UTI

Emerson Júnior, portador de Síndrome de Down com Covid-19 que emocionou o Brasil ao ser fotografado sendo abraçado pelo enfermeiro Raimundo Nogueira Matos para receber oxigênio, faleceu em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus edit

247 - O portador de Síndrome de Down com Covid-19 Emerson Júnior, que emocionou o Brasil ao ser fotografado sendo abraçado pelo enfermeiro Raimundo Nogueira Matos para receber oxigênio, faleceu na madrugada desta quinta-feira (28), em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus. A informação é do UOL.

Emerson foi internado em um hospital de campanha de Caapiranga no último dia 20, após apresentar sintomas da covid-19. Como o local não possui leito de terapia intensiva, foi feita uma solicitação para que ele fosse transferido para Manaus. A capital, porém, enfrenta uma falta de leitos de UTI em função da alta dos casos e de internações pela doença.

Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde na segunda-feira (25) e foi transferido às pressas para Manacapuru, que também não possui leitos de UTI. No município, Emerson foi intubado e veio a falecer nesta quinta-feira.

O conhecimento liberta. Saiba mais