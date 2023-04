"Parte do agro brasileiro vive no século passado", diz Gleisi ao denunciar trabalho escravo no país

"Agro lucra em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico. Não tem nada de pop nisso", denunciou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (PR), denunciou neste sábado (8) uma parcela do agronegócio brasileiro como "pertencente ao século passado", devido ao uso de práticas de trabalho análogas à escravidão e ao abuso no desmatamento e na utilização de agrotóxicos.

A parlamentar mencionou a atualização de quarta-feira (5), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do Cadastro de Empregadores - a "lista suja" do trabalho escravo, onde foram apontados 289 empregadores responsáveis por submeter cidadãos a condições análogas à escravidão.

"Das 289 empresas lista suja do trabalho escravo, 172 são de atividades rurais. Parte do agro brasileiro vive no século passado lucrando em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico. Não tem nada de pop nisso", denunciou Gleisi.

