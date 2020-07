Paulo Marinho manda recado ameaçador a Flávio Bolsonaro: sabemos o que você fez no verão de 2018

Empresário, que denunciou ter favorecimento da PF à família Bolsonaro e que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, disparou no Twitter: “melhor não pagar de 'gostosão' com os investigadores do MPF porque eu e você sabemos o que vc fez no verão de 2018” edit

247 - O empresário Paulo Marinho entrou num embate com o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, nas redes sociais nesta quinta-feira (2). Responsável por uma denúncia de que a Polícia Federal favoreceu a família Bolsonaro ao ter avisado que o ex-assessor Fabrício Queiroz era investigado na Operação Furna da Onça, Marinho se negou a debater com Flávio e ironicamente deu uma "dica" ao parlamentar.

"Não me permito debater com quem tem tanto a explicar para a Justiça, mas como vc me convidou para ser seu suplente e conselheiro, fica aqui uma dica: melhor não pagar de “gostosão” com os investigadores do MPF_PGR porque eu e você sabemos o que vc fez no verão de 2018...", diz a postagem do empresário.

O texto era resposta a uma postagem em que Flávio dizia ser provavelmente "muito gostoso", uma vez que sequer tinha sido ouvido no caso denunciado por Paulo Marinho e o empresário já havia pedido a quebra de sigilo de seu advogado. No comentário, Flávio também negou ter havido vazamento da PF em favor de sua família. Confira a postagem:

1) Não me permito debater com quem tem tanto a explicar para a Justiça, mas como vc me convidou para ser seu suplente e conselheiro, fica aqui uma dica: melhor não pagar de “gostosão” com os investigadores do @MPF_PGR pq eu e vc sabemos o que vc fez no verão de 2018... pic.twitter.com/n3i7xBS2zr — Paulo Marinho (@PauloMarinhoRio) July 2, 2020

