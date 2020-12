Pazuello tenta justificar inclusão de cientistas no plano fake de vacinação

247 - Após o mal estar causado pelo governo, que enviou um plano de vacinação contra a COVID-19 ao STF usando indevidamente a assinatura de cientistas, o Ministério da Saúde declarou neste domingo (13) que especialistas foram convidados a participar, mas “sem poder de decisão na formalização do plano”. A informação é do portal G1.

Segundo o ministério, os profissionais citados no documento são técnicos convidados, “envolvidos de alguma forma, técnica e cientificamente com alguns dos eixos de discussão do plano de vacinação”.

Um grupo de pesquisadores divulgou na noite deste sábado (12) uma nota em que diz não ter sido consultado sobre o plano de vacinação contra a COVID-19 que foi encaminhado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF).Os cientistas também foram às redes para falar do caso. Um dos integrantes do grupo técnico do Eixo Epidemiológico do Plano Operacional da Vacinação contra COVID-19 afirmou que os pesquisadores são colaboradores junto ao governo para o desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação da COVID-19.

