Pela primeira vez, eleição geral registra mais candidatos negros do que brancos

247 - A eleição geral de 2022 terá, pela primeira vez, mais candidatos autodeclarados negros do que brancos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) obtidos pelo portal G1.

Ao todo, a porcentagem de candidatos negros (somando pretos e pardos) registrada no órgão é de 49,49%. Os brancos, por sua vez, representam 48,93%. A autodeclaração de raça para as candidaturas teve início em 2014, sendo que em todos os pleitos gerais desde então, com exceção do atual, sempre houve mais brancos do que negros. Em 2018, foram 46,5% de negros e 52,46% de brancos; em 2014, a proporção ficou em 44,24% e 54,98%.

Em números absolutos, são 13.911 candidatos autodeclarados negros, sendo 3.919 pretos e 9.992 pardos. Apesar de o número de pardos ter caído em relação a 2018 (10.406), houve aumento de candidaturas pretas, sendo que nas últimas eleições o número havia sido de 3.163.

Apesar de ser um fato inédito para a eleição geral, as candidaturas negras já haviam ultrapassado as brancas nas eleições municipais de 2020: 49,9% dos candidatos se autodeclararam negros à época, enquanto 47,8% eram brancos.

