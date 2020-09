Eleições 2020: número de candidatos declarados negros é maioria pela primeira vez

De acordo com o TSE, até a manhã deste domingo (27), pretos e pardos somavam 51% dos candidatos (263 mil) contra 48% dos brancos (248 mil) para as eleições municipais deste ano edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um levantamento apontando que, pela primeira vez, o número de candidaturas de autodeclarados negros (pretos ou pardos) é superior ao de brancos. Até a manhã deste domingo (27), pretos e pardos somavam 51% dos candidatos (263 mil) contra 48% dos brancos (248 mil). Entre os negros, 208 mil se declaravam pardos e 55 mil, pretos. Os dados foram publicados pela Carta Capital.

De acordo com as estatísticas, a quantidade de postulações de mulheres também é recorde. Dos 523 mil pedidos computados, o percentual de candidatas do sexo feminino era de 34%, o que representa 176 mil concorrentes. Esse índice não passou de 32% nas últimas três eleições.

Pelas regras atuais, os partidos devem reservar ao menos 30% das vagas de candidatos e da verba pública de campanha para mulheres.