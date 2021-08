Peritos da Polícia Federal contestam Bolsonaro e afirmam que urna eletrônica é segura

247 - A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirma em nota divulgada nesta quinta-feira (5) que não há “qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras”.

A manifestação dos peritos ocorre um dia após Jair Bolsonaro insistir em utilizar investigações da Polícia Federal para sustentar a tese sem comprovação sobre fraudes no sistema eleitoral brasileiro, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

De acordo com os peritos, eventuais falhas no sistema não indicam que “houve, há ou haverá” fraudes nas eleições e os testes servem para “apontar ajustes e aperfeiçoamentos necessários para a continuidade do curso normal das eleições”.

