'Perto de Lula, o Bolsonaro é uma pulga', diz Cynara Menezes

edit

247 - A jornalista Cynara Menezes disse, durante participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (17), que a recepção recebida pelo ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva - que se encontra hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, após ter sido ovacionado de pé por parlamentares europeus - difere muito da frieza com que Jair Bolsonaro é recebido pelos principais líderes mundiais. “Acho que esse momento de Lula mostra o tamanho da estatura dele comparado com aquela pulga insignificante que está no Palácio do Planalto. O Lula, onde chega, é uma coisa que chama a atenção. É de um brilho irresistível”, afirmou.

Segundo Cynara, “o Lula está em seu habitat natural, nasceu para isso. Os tapetes vermelhos e as portas se abrem para Lula. É uma coisa tão natural para ele como respirar. Ao contrário do Bolsonaro. Só lembro daquela foto dele lá no cantinho do G20 com as pessoas passando por ele, parecendo um assessor qualquer de um presidente, Ele não chama atenção de ninguém”.

“Ele pisou no pé da Merkel e ela falou assim: só podia ser você. E aí o Bolsonaro falou assim: ela me reconheceu. Ele é humilhado por si mesmo porque não tem estatura. Ele é uma pulga, com perdão as pulgas”, completou.

