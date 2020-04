Pesquisa aponta que idosos, evangélicos e ricos são os que mais acreditam nas mentiras de Bolsonaro sobre coronavírus

Revista Fórum - Pesquisa Quaest, divulgada pelo Colunista no Valor Econômico e professor universitário, Bruno Carazza, em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (1), revela que Idosos, evangélicos e ricos são os que mais acreditam nas mentiras de Bolsonaro sobre coronavírus.

De acordo com os dados do levantamento, o jornalista afirma que “a estratégia de comunicação de Bolsonaro é eficiente na mobilização de seu eleitorado. A mensagem de que a imprensa estaria exagerando na cobertura da crise do coronavírus se dissemina entre os grupos de apoio do presidente”.

Para o jornalista, “o sentimento de que a imprensa estaria exagerando é significativamente mais alto entre os eleitores que aprovam a administração de Bolsonaro”.

Leia a íntegra na Fórum.

