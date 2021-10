PF cita vínculo de Allan dos Santos com organizadores da invasão do Capitólio nos EUA

Allan dos Santos teria relações com Owen Shroyer, colaborador do site Infowars, um dos maiores da extrema direita dos EUA. O norte-americano foi acusado de invadir a sede do Legislativo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Polícia Federal (PF) indicou que existe proximidade entre o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e organizadores da campanha pela invasão do Capitólio (Parlamento dos Estados Unidos), ocorrida em janeiro deste ano para denunciar suposta fraude eleitoral nas eleições em que Donald Trump foi derrotado.

Allan teria relações com Owen Shroyer, colaborador do site Infowars, um dos maiores da extrema direita dos EUA. O norte-americano foi acusado de invadir a sede do Legislativo.

"Identifica-se articulação de [Allan dos Santos] com pessoas diretamente envolvidas na invasão ao capitólio, inclusive utilizando o canal de [Jonathan] Owen Shroyer [...] para reiterar e reverberar, dessa vez em solo americano, a difusão de teorias conspiratórias voltadas a desacreditar sistema eleitoral brasileiro", afirmou a representação da PF, assinada pela delegada Denisse Ribeiro, em setembro.

PUBLICIDADE

Prisão de Allan dos Santos

Nesta quinta-feira, 21, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva de Allan dos Santos e que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição, pois ele está nos EUA, com o visto vencido.

Moraes também determinou bloqueio de contas e suspensão de pagamentos para o blogueiro bolsonarista.

PUBLICIDADE

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

Confira decisão de Alexandre de Moraes:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE