PF encontra caneta espiã e 'pen drive russo' de Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Agentes da Polícia Federal (PF) levaram da casa de Carlos Bolsonaro uma caneta espiã com uma câmera secreta, durante a operação na Barra da Tijuca referente ao esquema de monitoramento ilegal de autoridades pela 'Abin paralela', informou o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

A versão de Carluxo é que o equipamento jamais foi usado por ele, tendo sido comprado há 10 anos.

continua após o anúncio

Além disso, a PF encontrou em um escritório do vereador na Zona Norte do Rio um equipamento descrito por Carluxo como "uma espécie de pen drive que aparenta ser de origem russa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: