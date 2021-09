PGR apura ameaças anti-democráticas de Braga Netto, mas opina por arquivamento de ações no STF

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, informou que a Procuradoria-geral da República já apura preliminarmente as declarações golpistas do ministro da Defesa, general Braga Netto. Ao considerar que a conduta de Braga Netto já está sendo apurada, Aras pediu o arquivamento dos pedidos apresentados contra o general no Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação consta em uma ação apresentada por congressistas ao STF para que as ameaças fossem apuradas.

O general mandou recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmando que as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não seja adotado no Brasil. A ameaça tornou o ministro alvo de quatro ações no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Em face do exposto, tendo em vista que as condutas noticiadas são do conhecimento deste órgão ministerial e estão sendo apuradas em procedimento próprio, o Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal Federal opina pela negativa de seguimento à petição, arquivando-se os autos", disse a PGR. (Com informações do Globo).

