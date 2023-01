PGR pede ao STF inquérito contra Ibaneis e Torres

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que abra um inquérito para investigar a conduta do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, do ex-comandante da PM-DF e do ex-secretário de Segurança interino do DF. Os quatro são criticados pelo descaso que levou terroristas bolsonaristas a invadirem as sedes dos três poderes em Brasília, no domingo (8).

O pedido foi feito pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araujo e encaminhado ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Segundo ela, há "indícios graves" que os quatro participaram de um "verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito".

