Pimenta denuncia tentativa de censura por bolsonaristas a livro premiado sobre racismo (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, lançou duras críticas em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (4), denunciando uma tentativa de censura por parte de bolsonaristas ao livro premiado "O Avesso da Pele", do escritor Jeferson Tenório. Este livro, vencedor do Prêmio Jabuti em 2021 e considerado uma obra fundamental para o debate sobre o racismo estrutural no Brasil, tem sido alvo de ataques após a leitura de trechos descontextualizados por uma diretora de uma escola de ensino médio da cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

O livro em questão foi aprovado para integrar o catálogo de obras disponíveis para escolas de ensino médio por meio de um edital realizado durante o próprio governo de Jair Bolsonaro (PL), assim como sua compra foi efetuada pelo Ministério da Educação (MEC) na mesma gestão. A distribuição desses materiais, exclusiva para o ensino médio, ocorreu após solicitação de escolas interessadas em incluir a obra em seus planos pedagógicos.

continua após o anúncio

Paulo Pimenta destacou a ignorância, o preconceito e a covardia dos que tentam censurar a obra, ressaltando que muitos dos críticos nem sequer leram o livro. trata-se de uma demonstração de ignorância e preconceito. "Covardia e ignorância por parte dessas pessoas, que nunca leram o livro. [...] Tudo foi uma fake news preconceituosa aonde na realidade o que incomoda é a denúncia do racismo estrutural, das relações expostas e denunciadas de forma brilhante por esse livro indispensável de ser lido por todos nós", afirmou em seu vídeo. Confira abaixo:

IGNORÂNCIA, PRECONCEITO E COVARDIA: COMO O BOLSONARISMO SE RELACIONA COM A CULTURA



Vencedor do Prêmio Jabuti, em 2021, o Livro “O Avesso da Pele”, do autor Jeferson Tenório (@jefempessoa), primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre, traz elementos fundamentais para… pic.twitter.com/ENghHwPZjQ continua após o anúncio March 4, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: