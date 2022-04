Podemos diz que soube de filiação de Moro ao União pela imprensa

Em nota, a presidenta nacional do partido, Renata Abreu, se disse surpresa com a saída de Sergio Moro do Podemos para se filiar ao União Brasil edit

247 - Por meio de nota, o Podemos disse que a desfiliação do ex-juiz Sergio Moro da legenda foi uma "surpresa" e que o partido ficou sabendo de decisão pela imprensa.

“Para a surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável”, diz um trecho do comunicado assinado pela presidenta nacional do partido, Renata Abreu.

A legenda destaca que empenhou-se para garantir a Moro uma pré-campanha robusta, “a começar por um grande evento de filiação e por toda retaguarda necessária para deslocamentos em segurança pelo País, com total garantia de recursos para sua futura campanha eleitoral”.

Em outro trecho, a deputada afirmou que a legenda vai continuar buscando “uma alternativa que olhe nos olhos sem titubear” e “que, com firmeza de propósitos, nunca desista de sonhar” para oferecer aos brasileiros.

