PoderData: vantagem de Lula para Bolsonaro no 1º turno cai 5 pontos em um mês

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que diminui a vantagem do ex-presidente Lula (PT) em relação a seus adversários no primeiro e no eventual segundo turno da eleição presidencial. Apesar disso, o petista segue líder das intenções de voto, superando também todos os outros pré-candidatos no segundo turno.

Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno contra 31% de Jair Bolsonaro (PL), 9% do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) e 4% de Ciro Gomes (PDT). No levantamento anterior, realizado entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro, Lula tinha 41% e Bolsonaro 30%.

Há um mês, no levantamento feito entre 16 e 18 de janeiro, a distância entre o petista e Bolsonaro era de 14 pontos percentuais. Agora, a distância é de nove pontos, o que representa uma queda de cinco pontos.

A pesquisa ouviu três mil pessoas por telefone entre os dias 13 e 15 de fevereiro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O código da pesquisa no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06942/2022.

