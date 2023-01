Polícia Federal deflagra operação contra CACs com registros fraudados

Investigações apontam que pessoas com antecedentes criminais tentaram usar documentos falsos para adquirir armas como Colecionador, Atirador ou Caçador (CAC) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Ilídimo, que mira Colecionadores, Atiradores ou Caçadores (CACs) com registros fraudados. As investigações mostram que pessoas com antecedentes criminais tentaram usar documentos falsos para adquirir armas e munições.

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Barra do Garças (MT).

Entre os avlos, de acordo com a PF, há quem tenha antecedentes por crimes como roubo, furto, tentativa de homicídio, porte e posse ilegal de arma.

Os investigados responderão por falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.