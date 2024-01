Policial suspeito de financiar ataques golpistas de 8/1 tem arsenal apreendido pela PF

Apoie o 247

247 - Alvo da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã desta segunda-feira (8) , um policial militar de Rondônia (RO) teve um arsenal de armas encontradas em sua casa pela Polícia Federal (PF).



As armas, mesmo sendo regulares, foram apreendidas pelos investigadores da PF. O investigado está sob acusação de ter ajudado a fomentar e financiar os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado.



O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu ao todo 48 mandados judiciais, sendo 47 de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A operação agora ocorre em 12 estados do país - Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal.



Como informado pelo Metrópoles , o ministro Alexandre de Moraes solicitou a apreensão de todo armamento dos investigados pelo envolvimento com os atos golpistas, além do cancelamento dos portes e registros de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Com tal prerrogativa, outras armas foram também apreendidas com mais um investigado.

