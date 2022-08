Posts com informações falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas crescem 154% no Facebook

Apoie o 247

ICL

247 - As publicações com informações falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas publicadas em páginas do Facebook cresceram 154% neste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o número de postagens do gênero é o maior já registrado nas últimas quatro eleições.

Ainda segundo a reportagem, um levantamento de agência Lupa, com a ferramenta de monitoramento CrowdTangle, da Meta, aponta que a existência de ao menos “5,6 mil posts virais em grupos e páginas do Facebook citando ao mesmo tempo os termos ‘urnas eletrônicas’ e ‘fraude’ do dia 1º de janeiro a 29 de julho de 2022, totalizando 356 mil interações”.

A ferramenta apontou, ainda, que as postagens com o termo “não houve fraude nas urnas eletrônicas” chegaram a apenas 447, correspondendo a 8,5% do total pesquisado. O número de postagens virais sugerindo que os equipamentos eram passíveis de fraudes disparou em 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naquele ano, os posts do gênero chegaram a 2,2 mil, com um total de 150 mil interações. Nas eleições anteriores, em 2014 e 2016, foram registradas 497 e 1,1 mil postagens virais sobre a suposta existência de fraudes nas urnas. Jair Bolsonaro e seus apoiadores têm desferidos seguidos ataques ao sistema eleitoral, além de afirmar, sem provas, de que as urnas são passíveis de serem fraudadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.