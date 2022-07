Presidente da Confederação Israelita do Brasil contesta manifesto anti-Bolsonaro dos Judeus pela Democracia

Apoie o 247

247 - Um manifesto suprapartidário intitulado "Judeus e judias com Lula e Alckmin", lançado no início deste mês e assinado por intelectuais, políticos e advogados, causou incômodo na direção da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Em junho deste ano, a entidade reuniu 14 federações em torno de um outro manifesto em que os signatários afirmavam, categoricamente, que a comunidade judaica brasileira não tem candidatos oficiais, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O texto em apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), por sua vez, defende que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja derrotado em primeiro turno. Diz também que o desprezo de Bolsonaro por minorias foi evidenciado na campanha de 2018 e que muitos judeus "não se deixaram enganar pelo canto da sereia".

O presidente da Conib, Claudio Lottenberg, manifestou discordância, afirmando que "não há necessidade de a gente hostilizar, ser contra ou ser a favor de um candidato".

Claudio Lottenberg foi cotado para assumir o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro após a saída de Luiz Henrique Mandetta, em 2020. Mas diz que não fala com o titular do Executivo há mais de um ano e que "é bom manter interlocução com todos".

