Manifesto de judias e judeus contra Bolsonaro e por Lula/Alckmin no primeiro turno

Por Jean Goldenbaum

Ontem tive o prazer e a honra de estar na mesa do evento de lançamento do abaixo-assinado ‘Manifesto contra Bolsonaro e por Lula/Alckmin no 1º turno’. Nesta figuravam conhecidos nomes da Esquerda brasileira, do PT e dos Governos Lula. André Singer (porta-voz do 1º Governo Lula), Clara Ant (ex-deputada estadual pelo PT e assessora especial de Lula), Gilson Schwartz (economista, professor da USP), Leo Avritzer (cientista social, autor, professor da UFMG), Raquel Rolnick (secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades no 1º Governo Lula), além de Mauro Nadvorny, o verdadeiro iniciador de todo o movimento ‘Judeus contra Bolsonaro’ em 2018 que reuniu cerca de dez mil membros e membras da comunidade israelita brasileira; e o sociólogo Michel Szurkalo (funcionário da SRI do PT, um dos responsáveis pelos Comitês Populares da campanha).

Este manifesto foi organizado por nomes da comunidade judaica que possuem décadas de luta pela Democracia, Justiça Social e Direitos Humanos tanto no Brasil, quanto em Israel, e quem tenho a honra de chamar de amigos e amigas: o jornalista Jayme Brener (que inclusive fez a moderação do evento de hoje), o historiador Michel Guerman, o jornalista Milton Blay, o médico Nelson Niesenbaum, o filósofo Pietro Nardella Dell’Ova, a psicóloga Tânia Maria Baibich, além de Nadvorny e eu.

Cabe também dizer que – como é do feitio do bolsonarismo – no começo da transmissão fomos atacados por haters que buscaram invadir a sala. Alguns conseguiram entrar, mas logo foram removidos. Apresentaram imagens de armas de fogo e pornográficas, tentando (sem êxito) nos intimidar e destruir o evento.

Cerca de 80 pessoas assistiram ao evento ao vivo dentro da sala online, mas para os que pretendem assistir depois, ele estará disponível neste link .

Ah, cabe ainda uma das “cerejas no bolo”. Antes de participar do evento (que foi à meia-noite para mim aqui na Alemanha), tive a alegria de estar com um dos grandes homens da história do Brasil, sobretudo na Arte, mas também muito relevante na política. Fui me encontrar com Gilberto Gil em Berlim antes de seu show, e tive a oportunidade de bater um papinho com esse gênio musical que tanto admiro. Além de falarmos sobre Música, não deixei de contar a ele sobre o manifesto e o evento. Gil ficou feliz, respondeu diretamente, à sua sempre simpática e agradável “Ah, que coisa boa. Tem que ser assim mesmo!” E é claro que não deixei de comentar sobre isso em minha fala no evento, transmitindo “aquele abraço” do ex-ministro de Lula.

E aproveito para deixar um abraço especial ao meu querido amigo, também da comunidade judaica, também do PT Alemanha, e também músico, o Pardal, pelo companheirismo de ontem!

As falas de cada um/a dos/as participantes foram realmente muito fortes e incisivas. Sugiro que assistam. Eu, representando a Alemanha, frisei a importância da parceria de Lula com Scholz e a Social-Democracia alemã, e relembrei o convite de Bolsonaro a Beatrix von Storch, uma das principais representantes do partido de ultra-direita alemão AfD (que é em prática o partido neonazista readaptado ao século XXI).

Enfim, mais uma vez a parte progressista e democrata da comunidade judaica brasileira deixa registrada a realidade: sempre estivemos e sempre estaremos presentes. Não deixaremos de lutar nunca. Quanto aos judeus bolsonaristas, que logicamente também são muito presentes, como em qualquer comunidade, a história deixará documentado esse grotesco apoio ao maior representante do nazismo brasileiro.

Quanto a nós, mais eventos e ações virão! Aguardem! Shalom, LulaLá e ForaBolsonaroNazista.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

