Presidente da Funai vai à Justiça espanhola contra ex-servidor que protestou contra o governo

O ex-servidor do órgão Ricardo Rao realizou um protesto contra o governo Bolsonaro durante o III Encontro de Altas Autoridades da Ibero-América com Povos Indígenas, em Madri edit

Apoie o 247

ICL

247 - O delegado da Polícia Federal Marcelo Xavier, presidente da Funai, apresentou à Justiça da Espanha uma queixa contra o ex-servidor do órgão Ricardo Rao, que realizou um protesto contra o governo Jair Bolsonaro durante o III Encontro de Altas Autoridades da Ibero-América com Povos Indígenas, realizado na quinta-feira, 21, em Madri.

Rao acusou Xavier de ser o responsável por um genocídio dos povos indígenas e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari (AM). Logo após a denúncia do ativista, Xavier se retirou da sala e uma mulher gritou “fora Bolsonaro”.

Segundo Jamil Chade, do UOL, na queixa apresentada à Justiça espanhola, Xavier alega que os ataques geraram um dano para a sua imagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rao pode ser enquadrado na Lei de Segurança Cidadã, conhecida na Espanha como 'Lei da Mordaça' --amplamente criticada por movimentos sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE