Presidente do STM recebeu diárias para viagens ao RJ sem compromisso oficial

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), general Luis Carlos Gomes Mattos fez diversas viagens bancadas com diárias. Segundo a Folha de S.Paulo, boa parte das viagens teve como objetivo a participação em eventos burocráticos, mas algumas não contavam com compromissos oficiais.

Entre elas, fins de semana sem compromisso oficial no Rio de Janeiro e cinco dias em Cartagena, na Colômbia, para uma palestra e um evento. Mattos viajou para acompanhar 12 solenidades militares.

Em um ano, os gastos com diárias e passagens aéreas do presidente do STM e de assessores que o acompanham somaram R$ 235 mil. Ao todo, foram feitas 22 viagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o STM afirmou que é natural o deslocamento do presidente do tribunal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Privilegiando o princípio da economicidade, o presidente do STM aproveita participação em solenidades militares para visitar as diversas auditorias militares e estabelecer contato com autoridades, em diversas unidades da federação", disse. "O presidente recebe as diárias computadas para os dias em que participa de atividades previstas em sua agenda".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE