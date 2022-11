PRF: todas as rodovias estão livres de bloqueios

Segundo a corporação, há 24 vias interditadas, mas apenas com uma obstrução parcial do trânsito edit

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que todas as vias federais estão livres de bloqueios, quando há interrupção total do tráfego de carros na pista. Há 24 vias interditadas, ou seja, com obstrução parcial.

"Todas as rodovias federais livres de bloqueios. Ocorrências em rodovias federais no Brasil: Total de manifestações desfeitas: 936; Interdição (fluxo parcialmente impedido): 24; Bloqueio (Fluxo totalmente impedido): 0", afirmou em nota, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaristas resolveram fazer, desde o dia 30 de outubro, manifestações nas estradas brasileiras contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi eleito com 50,9% (60,3 milhões de votos) e Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

O atual ocupante do Planalto tentou nos últimos anos passar a mensagem de que o Judiciário atrapalha o seu governo. O chefe do Executivo federal também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial e argumentou que as urnas não eram confiáveis. Estimulou apoiadores a desconfiarem do sistema eleitoral.

