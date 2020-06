MP Eleitoral defende uso de provas do inquérito das fake news nas ações de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão

Ministério Público Eleitoral se manifestou favorável ao pedido do PT de compartilhamento das provas do inquérito conduzido no STF com as ações que apontam crimes eleitorais na campanha de 2018 edit

247 - A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou nesta terça-feira (9) favorável ao compartilhamento de provas do inquérito das fake news, conduzido pelo STF, com ações no TSE contra a chapa composta por Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. A ação por crimes eleitorais no TSE foi movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

“Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do pedido de compartilhamento de provas relativo ao Inquérito nº 4781/DF, e pelo indeferimento do requerimento de expedição de ofício à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no mesmo sentido”, diz trecho da manifestação do vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes.

A defesa de Jair Bolsonaro já havia se manifestado contrária ao compartilhamento de provas. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, comemorou a manifestação do Ministério Público Eleitoral:

🔴 URGENTE 🔴



Ministério Público Eleitoral atende pedido do PT e se manifesta favorável ao compartilhamento de provas do inquérito das fake news do STF com o TSE. Espero que essa decisão fortaleça os pedidos de cassação da chapa Bolsonaro/Mourão no TSE. Grande dia! 👍🏽 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 9, 2020

Leia o parecer do Ministério Público Eleitoral na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.