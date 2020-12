PSB pede ao STF afastamento de Alexandre Ramagem da Abin

Anúncio foi feito pelo líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon, após as revelações de que o chefe da Agência de Inteligência Brasileira enviou diretamente para Flávio Bolsonaro relatório de orientação para a defesa do senador no caso das rachadinhas edit

247 - O deputado Alessandro Molon, líder do PSB na Câmara, anunciou nesta sexta-feira (18) que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) afastamento do chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, após novas revelações do uso do órgão na defesa do senador Flávio Bolsonaro no âmbito da ação que investiga as rachadinhas.

“Acabamos de pedir no STF afastamento provisório de Alexandre Ramagem e do agente Marcelo Bormevet por denúncias graves de uso da Abin em defesa do filho do Presidente. Fatos novos foram revelados hoje pela Época e Crusoé. ABIN é do Brasil, não da família do Presidente!”, disse Molon pelo Twitter.

Segundo a revista Crusoé, após a revelação de que a Abin produziu relatórios para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz, o governo Jair Bolsonaro criou uma estrutura dentro da própria agência para agir às escuras. Vários pedidos foram enviados, sem intermediários, do gabinete do diretor da Abin, Alexandre Ramagem, para o agente Marcelo Bormevet.

Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, afirmou nessa terça-feira (15) que o órgão não produziu os relatórios, mas admitiu que houve uma reunião com a defesa do parlamentar. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também negou irregularidades.

