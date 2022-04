"PSDB pode estar em fase terminal" diz Aloysio Nunes

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador Aloysio Nunes lamentou o estado atual do PSDB, partido ao qual está filiado há mais de 20 anos. Segundo ele, a sigla "pode estar em uma fase terminal" diante da falta de unidade interna.

Em entrevista à CNN Brasil, Nunes atribuiu a situação atual do partido ao fato de que, nos últimos anos, "o PSDB deixou de ter uma linha política minimamente compartilhada entre os seus membros e que estivesse voltada para as grandes questões nacionais”.

Ele não aposta nas eleições presidenciais como forma de ressuscitar o partido. “As atenções e preferências são claramente voltadas para Lula e Bolsonaro”, avalia. Segundo o ex-ministro, a terceira via é uma “criação midiática”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo de SP seria um “elemento importantíssimo para a permanência do PSDB como uma força política relevante”, defendeu. O nome do partido para o Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia, aparece em quarto nas pesquisas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em autocrítica tucana, Nunes criticou, em fevereiro, o antipetismo que contaminou quadros do PSDB e levou a uma caminhada "em má companhia" nos últimos anos. Na ocasião, ele defendeu a retomada de um diálogo com o PT. Em janeiro, chegou a se reunir com o ex-presidente Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula-Alckmin

Na entrevista à CNN, Nunes elogiou a chapa entre Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. Os dois têm compromisso com a democracia, afirma.

“Lula se quisesse, com a popularidade que tinha, poderia ter pleiteado um terceiro mandato. Nunca ameaçou fechar o Congresso, nunca ameaçou ser contra o resultado das eleições”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Por isso a junção dos dois é uma junção importante para a política brasileira, pois dá a ideia da força, da amplidão dessa coligação”, reforçou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE