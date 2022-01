Lula reúne-se com Aloysio Nunes, do PSDB

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula se encontrou nesta quinta-feira (20) em São Paulo com o ex-ministro e histórico nome do PSDB Aloysio Nunes, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles. O Brasil 247 procurou a equipe do ex-presidente para confirmar a informação, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

O encontro foi intermediado pelo advogado do petista, Cristiano Zanin.

Ambos já haviam se encontrado em setembro de 2021.

Em entrevista coletiva à mídia independente na quarta-feira (19), Lula defendeu o diálogo e alianças amplas para a eleição de 2022 e para garantir a governabilidade de seu eventual terceiro governo.

