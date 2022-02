PSOL pode formar federação com Rede, mas com cláusula que libera Marina a não apoiar Lula

A ex-ministra não quer apoiar o petista no primeiro turno e, com a “cláusula de consciência”, poderia se aliar individualmente a outro candidato edit

247 - Dirigentes da Rede Sustentabilidade propuseram à direção do PSOL uma condição para que deslanche a formação de uma federação entre os dois partidos, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo. A Rede quer incluir no estatuto da federação uma cláusula que garanta aos filiados o direito de manifestar apoio a candidaturas fora do bloco.

Dentro do PSOL já é dado como certo o apoio do partido à candidatura do ex-presidente Lula (PT), favorito nas pesquisas para voltar ao Palácio do Planalto. Com a federação, portanto, a Rede passaria a também apoiar Lula.

A proposta da Rede, porém, tem como objetivo liberar seus filiados para que apostem em outros candidatos. A cláusula tem como principal objetivo atender as ex-ministras Marina Silva e Heloísa Helena, que não desejam uma aliança com o PT já no primeiro turno.

A cláusula ainda ajudaria o PSOL, argumenta a Rede, que não concorda, por exemplo, com a gestão de Alexandre Kalil (PSD) na administração de Belo Horizonte, da qual a Rede faz parte.

A “cláusula de consciência” proposta pela Rede acende um alerta na cabeça do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que teme que a federação se assemelhe aos antigos esquemas de coligação, quando os partidos fechavam acordos mas, na prática, seus filiados seguiam os caminhos que desejassem. "Além de estarem proibidas, as coligações eram nocivas ao sistema político. Vamos ter que encontrar maneiras de dialogar".

