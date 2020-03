PT denuncia Bolsonaro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O PT apresentou uma denúncia contra Jair Bolsonaro à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) por conduta "irresponsável" e "criminosa" no combate à pandemia, "que expõe a danos graves a integridade física e mental da população brasileira" edit

247 - O PT apresentou uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), órgão vinculado à OEA (Organização dos Estados Americanos) por conduta "irresponsável" e "criminosa" no enfrentamento à pandemia do coronavírus. A informação é do portal UOL.

O documento, assinado pelo líder do partido na Câmara, Enio Verri (PT-PR), e pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), foi enviado ontem ao secretário-executivo da CIDH, Paulo Abrão.

"Nesse momento de fragilidade e crise política, institucional e sanitária, consideramos que uma declaração de apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos seria relevante", afirmam. Na denúncia, os petistas afirmam que Bolsonaro adota "conduta criminosa que expõe a danos graves a integridade física e mental da população brasileira".