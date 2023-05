PT notifica Google e pede explicações sobre associação de Lula à corrupção

Apoie o 247

Google News

247 - O Partido dos Trabalhadores enviou, neste domingo (7), uma notificação extrajudicial ao Google, após internautas identificarem que o algoritmo de pesquisa na plataforma corrige automaticamente o termo "coroação" para "corrupção" quando a pesquisa é feita com as palavras "Lula coroação” , induzindo o usuário a notícias negativas a respeito do Presidente da República.

Ao mesmo tempo, a correção sugerida ao pesquisar “Bolsonaro coroação” é “Bolsonaro coração”.

O partido identificou a possibilidade da plataforma estar tentando interferir, artificial e ilegalmente, na liberdade de opinião dos cidadãos, violando o direito constitucional de liberdade de consciência (art. 5º, inciso VI, CF/88).

A notificação, assinada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, inclusive menciona o posicionamento do Google em relação ao PL 2630, das Fake News : "há menos de uma semana a Notificada utilizou seu poder econômico e sua posição de importante plataforma de pesquisas, para, irregularmente, manipular a opinião pública contra um projeto de lei no Congresso Nacional – a notificada buscou interferir na soberania nacional para fazer prevalecer seus interesses privados".

Com tal medida, o partido requer a suspensão da associação de palavras, que considera "completamente ilógica", bem como exige esclarecimentos objetivos e transparentes quanto à lógica algorítmica utilizada para a correção automatizada pelo site.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.