PT quer acelerar no TSE ações que podem tornar Bolsonaro inelegível

247 - Com o país ainda se recuperando após os atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8 em Brasília, em uma verdadeira tentativa de golpe de estado, o PT quer acelerar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o julgamento de ações que podem tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelos próximos oito anos.

O objetivo, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, é que a decisão saia já no primeiro semestre de 2023. "A avaliação entre aliados de Lula é a de que os recentes acontecimentos enfraqueceram Bolsonaro, diminuíram seu capital político e abriram caminho para que ele seja declarado inelegível pelo TSE. Logo, o melhor é condená-lo o quanto antes".

Apesar de não admitirem em público, integrantes do PL fazem a mesma avaliação, reconhecendo a situação delicada do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

Ao longo de 2023 o TSE passará por mudanças em sua composição, o que preocupa o PT.

As ações contra Bolsonaro, hoje sob a relatoria do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, considerado “linha dura” por bolsonaristas, passarão para as mãos de Raul Araújo. "O temor no PT é se Raul Araújo terá o mesmo empenho que Benedito Gonçalves quando herdar os processos do colega".

