“Anderson Torres não escondeu a minuta porque achava que o golpe daria certo”, diz Hildegard Angel

247 - Em participação na TV 247, a jornalista Hildegard Angel afirmou que existia uma confiança entre autoridades bolsonaristas de que a tentativa de golpe com os atentados terroristas em Brasília no último domingo (8) daria certo.

Justamente por esse motivo, segundo ela, o ex-ministro Anderson Torres não escondeu a minuta do golpe, que foi encontrada em sua casa pela Polícia Federal: "acho que Torres não escondeu a minuta porque eles estavam certos de que o golpe vingaria, o golpe daria certo. As ameaças eram abertas, feitas por eles, "me aguardem, vocês verão, vem aí", com Braga Netto, Mourão, Bolsonaro. Assim como Bolsonaro achou que ia ganhar a eleição, eles se precipitaram sobre o golpe".

"Agora uma coisa que eu achei importante na prisão do Anderson Torres é que foi uma prisão sem show midiático, sem ativismo judiciário, sem algemas e sem imagens. Porque isso faz o contraponto, o contraste com o momento democrático que o Brasil passou a viver, essa discrição, no momento de uma prisão, àquelas prisões espetaculosas do Moro, do Dallagnol e da Lava Jato, que eram vergonhosas", acrescentou a jornalista.

Hilde também opinou que o ex-ministro bolsonarista não deve ser a única autoridade aliada do ex-presidente que cairá nas mãos da Justiça: "acho que Torres é o primeiro de um longo fio de muitos outros que deverão ser presos".

