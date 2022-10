PT recorre ao TSE para poder usar vídeo em que Bolsonaro diz que "pintou um clima" com meninas de 14 anos

Apoie o 247

247 - O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que reconsidere a decisão liminar do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que proibiu que a fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro (PL) seja utilizada pela campanha do ex-presidente Lula (PT).

Na última sexta-feira (14), em entrevista a um podcast, Bolsonaro contou uma história de quando encontrou em uma comunidade na periferia do Distrito Federal meninas venezuelas de 14 ou 15 anos, "bonitas", "arrumadinhas", com as quais teria 'pintado um clima'.

No pedido, obtido por Octávio Guedes, da GloboNews, o PT pede que, apesar da manutenção da proibição da divulgação de conteúdos que associem Bolsonaro à pedofilia, seja liberada a veiculação do vídeo da fala do candidato à reeleição, "para fins de questionamentos de interesse público, a fim de assegurar o direito de acesso a informação do eleitorado".

