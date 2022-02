PT sobre conflito na Ucrânia: 'é necessário utilizar todas as possibilidades de mediação em fóruns multilaterais'

A legenda também destacou que "a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica" edit

247 - O Partido dos Trabalhadores emitiu, nesta quinta-feira (24), uma nota sobre a ação militar russa na Ucrânia e afirmou que "a resolução de conflitos de interesses na política internacional deve ser buscada sempre por meio do diálogo e não da força, seja militar, econômica ou de qualquer outra forma".

"Neste momento, entendemos que a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica, utilizando todas as possibilidades de mediação em fóruns multilaterais", diz o texto assinado pela presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e pelo secretário de Relações Internacionais da legenda, Romênio Pereira.

A ação militar russa começou na madrugada desta quinta-feira (24). A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos.

Na Rússia, mais de mil pessoas foram presas pela participação em protestos, que, segundo o governo russo, foram atos "não autorizados".

A administração de Vladimir Putin apresentou algumas condições para negociações que visam encerrar o conflito, de acordo com o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira (24). São termos que, segundo Peskov, possibilitariam a realização da desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

