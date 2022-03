"Putin está sendo o maior fator de formação de uma nacionalidade ucraniana", diz Rubens Ricupero

Embaixador e ex-ministro critica a ação militar da Rússia na Ucrânia e diz que Vladimir Putin não sairá vitorioso do conflito edit

Apoie o 247

ICL

247 - O diplomata e ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, criticou neste sábado (5) a intervenção da Rússia na Ucrânia. Em entrevista ao programa Forças do Brasil, da TV 247, Ricupero acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de iniciar o conflito sem apresentar razões convincentes.

"Putin, ao invadir a Ucrânia, está sendo o maior fator de formação de uma nacionalidade ucraniana", disse o diplomata ao jornalista Mario Vitor Santos, citando casos de ucranianos da região leste que estariam decepcionados com a influência russa no país e se aproximando do idioma e da cultura ucranianas.

O ex-ministro disse que Vladimir Putin não conseguirá atingir seus objetivos na ação na Ucrânia. "Putin não tem a menor condição de vencer este conflito", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rubens Ricupero, que exerceu o cargo de subsecretário-geral das Nações Unidas entre os anos de 1995 e 2004, disse que o melhor caminho para solucionar o impasse da Rússia com a Ucrânia seria na ONU. “Sempre encarei a ONU como a melhor esperança da Humanidade para superar estas rivalidades entre as potências econômicas. O recurso à guerra vai colocar tudo isso em perigo", afirmou.

"E temo que, infelizmente, aquilo que nenhum de nós queria, que é o retorno à Guerra Fria, vai se tornar uma realidade. Praticamente vai inaugurar uma nova era no mundo. Não se volta mais ao passado depois desta guerra, seja qual for o desfecho que ela tiver", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE