Quaest: 90% querem eleição definida no primeiro turno

247 - Pesquisa Quaest, encomendada pelo Bando Genial, divulgada na terça-feira (29) mostra que a maioria esmagadora dos brasileiros (90%) quer a eleição presidencial definida no primeiro turno, ou seja, neste domingo (2). O ex-presidente Lula (PT) lidera todas as pesquisas de intenções de voto e, de acordo com os levantamentos, é o único com chances reais de vencer já na primeira etapa do pleito.

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, 50% responderam que não 'aguentam mais eleição'. O índice é ligeiramente maior entre as mulheres: 52% já estão cansadas do tema. Entre os homens, cai para 46%.

Entre os mais pobres - quem ganha até dois salários mínimos - o índice também é maior, 53%. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, 41% já se sentem exaustos.

Os eleitores que mais desejam uma definição no primeiro turno são de Jair Bolsonaro (PL), 94%, e Lula, 93%. Entre os de Ciro Gomes (PDT), o percentual cai para 80%, assim como entre os apoiadores de Simone Tebet (MDB).

Os que responderam querer que seu candidato "vença logo" por "medo de o candidato perder no segundo turno" representam 18%. Disseram que a eleição já está decidida e que "já sabem quem vai ganhar" somam 13%. Há também uma parcela, 10%, que afirma que a vitória no primeiro turno garantiria "menos chance de golpe, confusão e violência".

Foram ouvidos presencialmente entre 24 e 27 de setembro 2 mil eleitores. A margem de erro é de dois pontos e o intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04371-2022.

