Queiroga: Bolsonaro é quem manda no Ministério da Saúde

"A política é do governo Bolsonaro, não é do ministro da saúde. A saúde executa a política do governo", disse o médico Marcelo Queiroga, que irá assumir o Ministério da Saúde em substituição ao general Eduardo Pazuello

247 - O médico cardiologista Marcelo Queiroga, que foi confirmado por Jair Bolsonaro para substituir o general Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde, afirmou, nesta terça-feira (16), que a atual política de saúde "é do governo de Jair Bolsonaro”, e que compete à pasta apenas executar as ações.

“O governo está trabalhando, as políticas públicas estão sendo colocadas em prática. Pazuello já anunciou todo o cronograma da vacinação em entrevista ontem (segunda, 15). A política é do governo Bolsonaro, não é do ministro da saúde. A saúde executa a política do governo”, afirmou Queiroga, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.

Ele disse, ainda, que pretende dar continuidade ao trabalho de Pazuello. "Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente para dar continuidade a esse trabalho e vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só na saúde brasileira, é mundial", disse.

