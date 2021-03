“Quero ser vacinado”, disse Major Olímpio dois meses antes de ser diagnosticado com Covid

247 - O senador Major Olimpio (PSL-SP), que teve sua morte cerebral nesta quinta-feira (18) por complicações da Covid-19, publicou um vídeo defendendo a vacinação em massa, dois meses de ser diagnosticado com a doença.

“Não se trata de defesa de ideologia, partido político ou preferência pessoal. O único caminho para combater o coronavírus é a vacinação da população. Vidas brasileiras importam. Quero ser vacinado. Participe, apoie e multiplique”, disse Olímpio em vídeo gravado no dia 4 de janeiro, antes do início da vacinação no Brasil, que começaria semanas depois.

Assista:





Ligado à Polícia Militar paulista, Major Olimpio se encontrava internado em estado grave com covid-19. No último dia 2, ele informou ter sido diagnosticado. Estava desde o dia 5 na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo. Tinha 58 anos. É o terceiro senador que morre em consequência da covid. Antes dele, José Maranhão (MDB-PB), também ex-governador, em fevereiro, e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), em outubro.

“Nos últimos meses, o senador fez várias declarações a favor da vacinação como única forma de acabar com a doença”, lembrou a Agência Senado. Por outro lado, ele chegou a participar de ato, com aglomeração, contra o lockdown, Era casado e tinha filhos. A família pretende doar os órgãos. Líder do seu partido no Senado, Major Olímpio era considerado um ex-apoiador de Jair Bolsonaro.

