Racha na PF: agente chama colegas feridos por Roberto Jefferson de “vagabundos”

Apoie o 247

ICL

247 - O agente da Polícia Federal José Getúlio Pompeu Monteiro, lotado na Superintendência do Rio Grande do Sul, chamou os colegas feridos por Roberto Jefferson durante a prisão do ex-deputado no último domingo (23) como “vagabundos” que estavam “obedecendo ordens ilegais”.

A mensagem foi postada em um grupo de WhatsApp do Sindicato de Policiais Federais do estado e revelada pelo jornalista Guilherme Amado no portal Metrópoles . O episódio reforça que há uma divisão na corporação sobre o entendimento do episódio e também do cenário político-eleitoral do País. Outro caso que mostrou relações internas foi o do vídeo em que um agente ria dentro da casa de Roberto Jefferson e chamou de “burocratas” os mesmos colegas que acabaram de sair dali feridos por tiros de fuzil e granada.

“À coluna, Pompeu Monteiro disse que a ofensa não foi para seus colegas baleados por Roberto Jefferson, mas ‘para outra situação’. Questionado sobre qual seria o outro acontecimento que o teria levado a chamar agentes de ‘vagabundos’, Pompeu Monteiro não soube contar e disse que não queria se posicionar”, relata Guilherme Amado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.