Randolfe: 'Carlos Bolsonaro tem paixão reprimida por mim e precisa sair do armário para ser feliz'

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede), afirmou, nesta quinta-feira, 18, em live para o canal "Salve", do Porta dos Fundos, que o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, tem paixão reprimida por ele e precisaria “sair do armário” para ser “mais feliz”.

"O Carlos... vocês sabem o quanto esse moço me xinga, eu acho que ele tem uma paixão reprimida por mim. Eles tinham que se libertar, sair do armário, eles seriam mais felizes assim. Ele e o pai, [Jair] Bolsonaro, têm essa obsessão por nós", ironizou Randolfe, em transmissão ao vivo para o canal "Salve", do Porta dos Fundos, na plataforma Twitch.

"Do ponto de vista pessoal eu poderia ter todos os motivos para chegar até ele, de tanto que ele tem obsessão por nós, mas nós não podemos trazer nossas questões figadais, nossos instintos primitivos para a investigação, porque contamina a investigação", completou, em seguida.

Ele também respondeu aos ataques de Jair Bolsonaro, que durante live nas redes sociais o chamou de "gazela saltitante e fala fino”.

"Gazela saltitante e fala fino... Pode continuar. Se começar a me chamar de miliciano eu vou ficar preocupado. Se alguém vier me acusar de ter comprado uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília com salário de senador, aí o negócio vai pegar", afirmou Randolfe, em transmissão ao vivo na plataforma Twitch.

