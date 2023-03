Receita Federal vai investigar se segundo conjunto de joias para governo Bolsonaro entrou ilegalmente no Brasil

Abertura da investigação acontece na esteira da revelação de que uns segundo pacote de joias supostamente destinado a Jair Bolsonaro foi entregue no Palácio do Planalto, em 2022 edit

247 - A Receita Federal informou nesta segunda-feira (6) que abrirá uma nova investigação para apurar se um segundo pacote de joias dadas pela monarquia saudita ao casal Jair e Michelle Bolsonaro entrou no país de forma ilegal, diz o jornal O Globo. A apuração vem na esteira de um recibo oficial que mostra que um dos supostos presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita foi entregue à presidência da República em novembro do ano passado.

O pacote, supostamente destinado a Bolsonaro, continha um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário. O material, contudo, não foi retido pela Receita. O segundo lote de itens preciosos teria sido entregue no Palácio do Planalto em 29 de novembro de 2022 pelo assessor especial do Ministério de Minas e Energia Antônio Carlos Ramos de Barros Mello.

O primeiro pacote, destinado a ex-primeira-dama, foi avaliado em R$ 16,5 milhões e foi retido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos, em 2021.

“Em nota, a Receita Federal afirmou que ‘matérias jornalísticas mencionam a existência de um outro pacote de joias que teria ingressado no país, o que somente seria possível se trazido por outro viajante, diferente daquele alvo da fiscalização aduaneira’ e que o ‘fato pode configurar em tese violação da legislação aduaneira também pelo outro viajante, por falta de declaração e recolhimento dos tributos’”, ressalta a reportagem

