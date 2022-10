Rede e PT representarão contra Zambelli no Conselho de Ética da Câmara

Apoie o 247

247 - Os partidos Rede Sustentabilidade e PT representarão, na segunda-feira (31), contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara Federal em virtude da conduta da parlamentar, filmada perseguindo e apontando uma arma para um homem desarmado no meio de uma rua, em São Paulo.

Zambelli é uma das principais aliadas de Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição à Presidência da República.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), liderança da Rede no Congresso Nacional, disse que a ação da parlamentar é inadmissível. “Uma congressista ameaçar um opositor político com um revólver é mais um símbolo do autoritarismo e da violência que o atual governo representa. Não pode ficar impune”.

As deputadas federais por São Paulo Tabata Amaral (PDT) e Sâmia Bonfim (PSOL) também anunciaram que vão apresentar um pedido de cassação do mandato de Zambelli.

