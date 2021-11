Reunião do PSDB que decidiu suspender prévias teve bate-boca e auxiliar de Leite expulso de sala

João Almeida, que participa da coordenação da campanha de Leite, foi expulso de reunião por ser ríspido com a esposa de Arthur Virgílio edit

247 - A reunião da cúpula do PSDB que decidiu pela suspensão das prévias para o candidato a presidente do partido foi tensa e teve um auxiliar de Eduardo Leite expulso da sala pelo ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Segundo a coluna de Guilherme Amado no Metrópoles, o ex-deputado João Almeida, um dos coordenadores da campanha de Leite, discutiu com Virgílio e foi colocado para fora da reunião. Almeida estaria rindo das propostas apresentadas pela campanha de Doria e teria sido ríspido com a esposa de Virgílio.

Ao Metrópoles, Virgílio confirmou que colocou Almeida para fora da sala e disse que “Eduardo Leite quer ter o controle sobre a apuração da votação” das prévias.

