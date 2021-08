Roberto Jefferson será transferido para Bangu 8 e terá Sérgio Cabral e Dr. Jairinho como vizinhos

247 - O ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, preso na manhã desta sexta-feira (13), será transferido para o presídio Bangu 8, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio. Ele será vizinho do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o "doutor Jairinho", na unidade destinada a presos com ensino superior.

Jefferson poderá optar entre a cela individual e coletiva, informou a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Bangu 8 tem 350 presidiários e 62 ocupantes.

Na ordem de prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cita o inquérito da milícia digital, que investiga a organização e o funcionamento de um grupo voltado a ataques à democracia.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o bolsonarista foi enquadrado em “crimes contra a honra, racismo, homofobia e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa, convergente com o contexto da apuração já em curso neste inquérito”. (Com informações da Folha de S.Paulo).

