Saiba como foram as últimas horas de Olavo de Carvalho antes de morrer

Apoie o 247

ICL

247, com Metrópoles - O escritor Olavo de Carvalho, guru bolsonarista que morreu nesta segunda-feira (24), nos Estados Unidos, cerca de quatro horas após ser intubado pelos médicos do Hospital John Randolph Medical Center, recebeu a visita de um padre no hospital horas antes de morrer, de acordo com informações do jornalista Julio Gadelha em sua coluna no Metrópoles.

Católico, o guru do bolsonarismo chegou a se confessar e a receber o “último sacramento”, rito também conhecido como “unção dos enfermos”.

O escritor estava hospitalizado há alguns dias, após ser diagnosticado com Covid-19. Médico particular e amigo pessoal de Olavo de Carvalho há décadas, Ahmed Youssif El Tassa negou, contudo, que a morte tenha sido causada pela infecção do novo coronavírus.

PUBLICIDADE

Em nota oficial, o médico, que mora em Brasília, afirmou que a morte foi “deflagrada por insuficiência respiratória aguda por DPOC, insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia bacteriana, e infecção generalizada”. Segundo ele, esse quadro levou Olavo de Carvalho a ter trombose generalizada em múltiplos órgãos.

O governo federal emitiu nota de pesar pelo falecimento de Olavo de Carvalho e disse que o guru foi um “intransigente defensor da liberdade”.

PUBLICIDADE

A família do ideólogo da extrema direita brasileira avalia trazer seu corpo para o Brasil para enterrá-lo e prestar homenagens

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE