Família de Olavo de Carvalho quer enterrá-lo no Brasil e fazer funeral com homenagens

247 - A família do guru bolsonarista e ideólogo da extrema direita brasileira, Olavo de Carvalho, avalia trazer seu corpo para o Brasil para enterrá-lo e prestar homenagens, segundo Bela Megale, do jornal O Globo. Ele morreu na noite de segunda-feira (24) nos Estados Unidos aos 74 anos, vítima da Covid-19, segundo sua filha, Heloísa de Carvalho.

Amigos do escritor já entraram em contato com sua família para ajudar com a logística e com os custos para trazê-lo ao Brasil.

A família quer fazer do funeral uma homenagem a Olavo, com a presença de amigos e seguidores.

