Filha de Olavo de Carvalho afirma que pai morreu de Covid

247 - Filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, Heloísa de Carvalho afirmou que o pai morreu em decorrência da Covid-19. Ele testou positivo para a doença em 16 de janeiro. Na nota divulgada no perfil oficial de Olavo no Instagram, a causa da morte não é citada.

Pelo Twitter, Heloísa respondeu a uma seguidora sobre a causa da morte do pai: "foi Covid?". "Foi", escreveu.

Olavo de Carvalho era negacionista e por diversas vezes chegou a duvidar da existência da pandemia. "O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acorvardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel", escreveu ele no Twitter em 12 de maio de 2020.

'Essa pandemia simplesmente não existe', declarou em vídeo:

O astrólogo Olavo de Carvalho morreu, aos 74 anos, na região de Richmond, Virgínia (EUA). A morte foi anunciada pela família nas redes sociais. Olavo, um anti-vacina, estava há uma semana no hospital com Covid que descreveu como a "mais vasta manipulação da história humana".

